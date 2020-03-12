السعودية تمنع إقامة المناسبات في صالات الأفراح والفنادق

وكالات:

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد صرح مصدر بوزارة الداخلية بالمملكة أن الخطوة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

ودعت وزارة الداخلية بالمملكة إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية الصحة للمواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة 45 حالة.