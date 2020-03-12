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السعودية تمنع إقامة المناسبات في صالات الأفراح والفنادق

10:53 م الخميس 12 مارس 2020
السعودية تمنع إقامة المناسبات في صالات الأفراح والفنادق

علم السعودية

وكالات:

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد صرح مصدر بوزارة الداخلية بالمملكة أن الخطوة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

ودعت وزارة الداخلية بالمملكة إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية الصحة للمواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة 45 حالة.

السعودية صالات الأفراح فيروس كورونا

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