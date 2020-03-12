السودان يوقف حركة الطيران مع مصر ويغلق المعابر البرية بسبب كورونا

الخرطوم - (أ ش أ)

أعلنت السلطات السودانية تعليق حركة الطيران مع 8 دول بينها مصر، وإغلاق معابر برية معها، بسبب فيروس كورونا.

وأصدر وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، قرارا دعا فيه جميع المواطنين السودانيين إلى تجنب السفر إلى "المناطق الموبوءة" إلا للضرورة القصوى، والعمل على منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول التي ثبت فيها الانتقال المحلي لفيروس كورونا وسط المجتمع، وهى: كوريا ، الصين ، إيطاليا ، إيران ، فرنسا ، إسبانيا ، اليابان وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أية دولة أخرى تضاف إلى هذه الدول من قبل اللجنة الفنية العليا، حسب مستجدات الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية.

كما تقرر تعليق الرحلات مع تلك الدول، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع الوبائي، مشتملا على عدد الحالات وثبوت العدوى المحلية، مع إغلاق المعابر الحدودية المتاخمة لمصر (اشكيت – أرقين – حلفا النهري).

وأكد القرار ضرورة دعم المعابر والمنافذ وتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للوباء بتكامل جهود كل الجهات ذات الصلة (اللجنة الفنية العليا وحكومة الولاية المعنية وحرس الحدود)، والتنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال هذا الأسبوع، لتجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة الكافية وتحويلها لعنابر إيواء مؤقت في مناطق إستراتيجية لضمان التغطية الجغرافية.

وطالب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتمويل الخطة القومية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى عقد اجتماع بين ممثل البنك الدولي وممثل صندوق النقد الدولي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي في أسرع وقت ممكن لتوفير بقية التمويل اللازم، وتفادي التجمعات الكبيرة داخل السودان.

وحث وزارة الثقافة والإعلام على تكثيف الجهود لنشر الوعي الصحي وبث الرسائل التوعوية للمواطنين في جميع أجهزة الإعلام، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ووجه القرار وزارات الصحة، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الثقافة والإعلام، الداخلية، الدفاع، الحكم الاتحادي، ووزارة شئون مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذه.