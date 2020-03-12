النمسا تطلب من جميع رعاياها بالخارج العودة إلى وطنهم

فيينا - (د ب أ)

دعت النمسا جميع مواطني البلاد الموجودين بالخارج للعودة إلى وطنهم، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس: "بناء على ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض حاليا، يجب تخلي المواطنين عن أي رحلات غير ضرورية".

ودعا البيان مواطني النمسا الموجودين بالخارج إلى "العودة العاجلة إلى الوطن والاستفادة من إمكانيات العودة المتاحة حاليا".

ولم تصدر تحذيرات محددة بالنسبة لإيران أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية، ولكن صدر تحذير جزئي من السفر إلى الصين.

كانت النمسا قررت في وقت سابق إغلاق المدارس خلال الفترة المقبلة.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة رسميا في النمسا حتى الآن إلى 300 شخص.