نتنياهو يعلق الدراسة ويدعو لتشكيل حكومة طوارئ لمكافحة كورونا

تل ابيب - (د ب ا)

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس عن تعطيل الدراسة في مؤسسات التعليم لا سيما الجامعات في البلاد في إطارات الإجراءات الاحترازية لحصر وباء فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي أوضح نتنياهو انه سيتم استثناء رياض الأطفال وحضانات الاطفال والتعليم الخاص والمدارس الداخلية من هذه الإجراءات.

ودعا نتنياهو إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية ووضع السياسة جانبًا وذلك من أجل التفرغ لمحاربة فيروس كورونا.

كان نتنياهو أعلن اول امس الثلاثاء حظر التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، في إطار الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمكافحة انتشار الفيروس.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 97.