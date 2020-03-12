ألمانيا: سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

هاينسبيرج - (د ب أ)

أكدت دوائر صحية في ألمانيا وفاة الحالة السادسة من المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت دائرة المصابين بالمرض في ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، إن امرأة تبلغ 78 عاما توفيت بعد ظهر اليوم الخميس نتيجة لإصابتها بالتهاب رئوي، وذلك في مستشفى مدينة هاينسبيرج.

ولم يتضح حتى الآن كيف أصيبت المرأة بالفيروس.

وهذه هي حالة الوفاة الرابعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في شمال الراين ويستفاليا.

ووقعت أولى حالات الوفاة بالفيروس في الولاية وفي ألمانيا يوم الاثنين الماضي، وكانت الأولى لامرأة تبلغ من العمر 89 عاما، من مدينة إيسن، والثانية لأخرى تبلغ من العمر 78 عاما، من بلدة جانجيلت بدائرة هاينسبيرج.

وتوفي أمس الأربعاء مصاب في الثالثة والسبعين، بمستشفى هاينسبيرج.

وفي ولاية بادن فورتمبيرج، توفي رجل في السادسة والسبعين متأثرا بالفيروس كما توفي آخر في الثمانين من العمر في بافاريا بسبب الفيروس أيضا كما قالت السلطات هناك.