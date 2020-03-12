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البرلمان الجزائري يعلق نشاطاته بسبب فيروس كورونا

07:14 م الخميس 12 مارس 2020
البرلمان الجزائري يعلق نشاطاته بسبب فيروس كورونا

البرلمان الجزائري

الجزائر - (أ ش أ)

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، اليوم /الخميس/ تأجيل النشاطات العامة إلى وقت لاحق كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا.

وقال بيان للمجلس اليوم الخميس، إن "رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين قرر اليوم بعد الاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس، تأجيل النشاطات العامة التي كانت مقررة خلال الأيام القادمة، إلى وقت لاحق، وذلك كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا".

وأعلنت السلطات الصحية بالجزائر - في وقت سابق - عن وجود 24 حالة إصابة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم وقف الدراسة بكافة المدارس والجامعات اعتبارا من اليوم وحتى 5 أبريل المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
البرلمان الجزائري المجلس الشعبي الوطني فيروس كورونا

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