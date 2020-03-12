"رجل التعقيم" وقاسم سليماني.. أزمة بين مغردين سعوديين وكويتيين

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وكالات:

أشعل كاريكاتير للرسام الكويتي عبدالرحمن بولند، حربا كلامية بين مغردين كويتيين وسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في تطور جديدة بأزمة موظف شركة أرامكو الذي ظهر متنكرا بهيئة معقم قبل أيام.

الرسام الكويتي قدم عملا جديدا بصورة "رجل التعقيم"، لكنه كتب فوقه آية قرآنية هي "ولقد كرمنا بني آدم"، في إشارة إلى ما تعرض له الموظف.

وكانت شركة أرامكو النفطية السعودية قد نشرت اعتذارا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس حول الواقعة، وقالت إنها تشعر بالاستياء بسبب التصرف الذي جاء دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بالشركة.

وجاء بالتغريدة "إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة".

وهاجم سعوديون الرسام الكويتي مذكرين إياه بعمل سابق له مجد فيه بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وذلك بعد مقتله في غارة جوية أمريكية بالعراق، متهمين إياه بأنه يظهر الإنسانية في حسب التوجهات السياسية.