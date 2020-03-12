غزة: منع السفر خلال المعابر بسبب فيروس كورونا

وكالات:

علقت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بفلسطين، سفر الأفراد من خلال المعابر، حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية للحد من انتقال فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة "سكاي نيوز عربية".

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، مساء اليوم الخميس، اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" بالقطاع.

جاء من بين هذه الإجراءات منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى، وخضوع كافة الوافدين عبر المعابر إلى الحجر الصحي الإلزامي.

كما تم تمديد إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس، واستمرار توسيع عمليات الفحص للحالات المشتبه بها.