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البرازيل: وزير الاتصالات المصاب بكورونا اجتمع مع ترامب

06:20 م الخميس 12 مارس 2020
البرازيل: وزير الاتصالات المصاب بكورونا اجتمع مع ترامب

دونالد ترامب

وكالات:

أكدت الرئاسة البرازيلية، أن وزير الاتصالات البرازيلي ماركوس بونتيس مصاب بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه اجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت صحيفة او إستادو دي ساو باولو البرازيلية اليوم الخميس أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا.

كان بولسونارو قد عاد إلى البلاد هذا الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الصحة البرازيلي لرويترز إن بولسونارو سيوضع تحت الملاحظة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي بالفيروس.

دونالد ترامب الرئاسة البرازيلية فيروس كورونا وزير الاتصالات البرازيلي

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