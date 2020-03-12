البرازيل: وزير الاتصالات المصاب بكورونا اجتمع مع ترامب

وكالات:

أكدت الرئاسة البرازيلية، أن وزير الاتصالات البرازيلي ماركوس بونتيس مصاب بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه اجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت صحيفة او إستادو دي ساو باولو البرازيلية اليوم الخميس أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا.

كان بولسونارو قد عاد إلى البلاد هذا الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الصحة البرازيلي لرويترز إن بولسونارو سيوضع تحت الملاحظة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي بالفيروس.