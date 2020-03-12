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التحالف الدولي يعلن مقتل ثلاثة من قواته في هجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق

01:37 ص الخميس 12 مارس 2020
التحالف الدولي يعلن مقتل ثلاثة من قواته في هجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق

قوات التحالف الدولي

واشنطن - (د ب أ):

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مقتل ثلاثة من قواته وجرح 12 آخرين في هجوم استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.

وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية ذكرت مساء أمس الأربعاء أن 10صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي دون وقوع إصابات شمالي بغداد.

وجاء في البيان أن "عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر، وتم العثور على سيارة نوع كيا تحمل منصة صواريخ فيها ثلاث صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

قوات التحالف الدولي قاعدة التاجي العسكرية العراق الولايات المتحدة

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