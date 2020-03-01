ألمانيا: إغلاق المدن "ملاذنا الأخير" في مواجهة كورونا

برلين- (د ب أ):

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه لا يتوقع نهاية سريعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، الأحد: "اتوقع أن يتوافر لدينا لقاح بحلول نهاية العام".

وأضاف أنه حتى يحل ذلك الوقت، يجب مكافحة فيروس كورونا "بكل الوسائل التقليدية للحماية من العدوى. يتعين علينا كسر سلاسل العدوى باستمرار".

ولم يستبعد الوزيرإغلاق مناطق، أو مدن بأكملها، وقال: "هذا السيناريو سيكون الملاذ الأخير".

وصرح زيهوفر بأنه هو نفسه لم يعد يصافح أي شخص باليد، كإجراء احترازي، وقال: "ولكنني أقول كل مرة إن ذلك ليس له أي علاقة بعدم اللياقة".