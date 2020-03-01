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باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان لمنع انتشار "كورونا"

11:01 ص الأحد 01 مارس 2020
باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان لمنع انتشار "كورونا"

باكستان

إسلام آباد - أ ش أ

قررت الحكومة الباكستانية، إغلاق حدودها مع أفغانستان بداية من الغد الإثنين، في ظل تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية الباكستانية - في إشعار أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد - أن معبر شامان الحدودي بين باكستان و أفغانستان سيغلق لمدة 7 أيام بدءا من الغد، لمنع انتشار فيروس كورونا على جانبي الحدود، مؤكدة أن هذا الإجراء لصالح شعبي البلدين.

وأضافت الوزارة أنه خلال فترة إغلاق الحدود سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين في البلدين المتجاورين.

وكانت باكستان قد أعلنت أمس السبت، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4 أشخاص، كما كانت أفغانستان قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لشخص عاد مؤخرا من إيران.

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باكستان أفغانستان الحكومة الباكستانية فيروس كورونا

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