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روسيا اليوم : مجهولون يعتدون على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

01:58 ص الأحد 01 مارس 2020
روسيا اليوم : مجهولون يعتدون على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، مساء السبت ، أن مجهولين اعتدوا على موظفي

وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في أنقرة.

وأشارت القناة ، نقلا عن الوكالة ، أن المعتدين هاجموا ثلاثة من موظفيها، ورددوا هتافات "تركيا للأتراك .. الروس عملاء".

هذا المحتوى من

Asha
وكالة سبوتنيك الروسية أنقرة عمية أعتداء

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