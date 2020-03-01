روسيا اليوم : مجهولون يعتدون على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة
01:58 ص الأحد 01 مارس 2020
موسكو - (أ ش أ):
ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، مساء السبت ، أن مجهولين اعتدوا على موظفي
وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في أنقرة.
وأشارت القناة ، نقلا عن الوكالة ، أن المعتدين هاجموا ثلاثة من موظفيها، ورددوا هتافات "تركيا للأتراك .. الروس عملاء".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:أيرلندا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
937
-
431
-
414
-
283
-
282
-
267
-
215
-
198
-
186
-
171
-
148
-
134
-
122
-
96