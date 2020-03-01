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دخول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى سوريا

01:42 ص الأحد 01 مارس 2020
دخول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى سوريا

القوات التركية

دمشق - (أ ش أ):

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت أن تعزيزات عسكرية تركية كبيرة دخلت إلى سوريا.

وأشارت القناة إلى أن التعزيزات العسكرية دخلت عبر معبر باب الهوى الحدودي شمال غربي سوريا وهي تضم مركبات ومدرعات ودبابات وجرافات، وتوجهت نحو جبل الزاوية بإدلب.

يأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين تركيا وسوريا، حيث تنشر أنقرة تعزيزات عسكرية كبيرة شمال غربي سوريا لمواجهة قوات الجيش السوري في محافظة إدلب.

وقتل 34 جنديا تركيا -في وقت سابق- جراء غارات جوية استهدفت مواقع في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا.

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القوات التركية معبر باب الهوى سوريا تعزيزات عسكرية

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