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ترامب: القوات الأمريكية ستبدأ "فورا "الانسحاب من أفغانستان

01:37 ص الأحد 01 مارس 2020
ترامب: القوات الأمريكية ستبدأ "فورا "الانسحاب من أفغانستان

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستبدأ على الفور في الانسحاب من أفغانستان، جاء ذلك في أعقاب توقيع بلاده اتفاقا مع حركة طالبان.

وردا على سؤال للصحفيين بالبيت الأبيض حول موعد بدء انسحاب الجنود من أفغانستان قال ترامب "اليوم. سيبدأون على الفور".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لا ينبغي لأحد أن ينتقد هذه الصفقة، بعد 19 عامًا"، في إشارة إلى المدة الطويلة التي تورطت فيها الولايات المتحدة في الصراع بأفغانستان.

دونالد ترامب أفغانستان القوات الأمريكية

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