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الطيران التركي يستهدف مطارين في ريف حلب

01:35 ص الأحد 01 مارس 2020
الطيران التركي يستهدف مطارين في ريف حلب

قصف جوي

دمشق - (د ب أ):

بدأت القوات التركية عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف على القوات الحكومية السورية في حلب وإدلب ليل السبت/الأحد بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي لانسحاب القوات السورية من أرياف حلب وإدلب وحماة.

وقال القائد العسكري في الجيش السوري الحر العميد فاتح حسون " دخلت الطائرات المسيرة التركية وبدأت قصف مطاري النيرب وكويرس في ريف حلب الشرقي والشمالي واستهدفت رتل عسكري للقوات الحكومية على طريق اتوستراد حلب دمشق قرب بلدة معرشوربن في ريف ادلب الجنوبي وتعرض الرتل لخسائر كبيرة وتم تدمير عدة آليات".

وأكد القائد العسكري حسون لوكالة الأنباء الألمانية "بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي لانسحاب الجيش السوري والعودة إلى اتفاق سوتشي سوف تتعرض القوات الحكومية هذه الليلة وفي الأيام القادمة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي غير مسبوق بل هو الأعنف على الإطلاق".

ونفى العميد حسون دخول الطائرات الحربية التركية الأراضي السورية ، وقال" لم تدخل الطائرات الحربية التركية الأراضي السورية هي تستطيع إصابة أهدافها وهي ضمن الحدود التركية".

قصف جوي الطيران التركي ريف حلب القوات الحكومية السورية

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