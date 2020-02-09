المرصد: 1300 آلية عسكرية تركية دخلت إلى سوريا خلال أسبوع

وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مساء اليوم الأحد، إنه رصد دخول أكثر من 1300 شاحنة وآلية عسكرية تركية، إلى الأراضي السورية خلال أسبوع، ن معبر كفرلوسين الحدودي.

وتابع المرصد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الرتل العسكري توجه إلى محيط مدينة إدلب حيث أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة على تل قميناس جنوب شرق مدينة إدلب بالقرب من طريق حلب-اللاذقية الدولي.

وأضاف أنه بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال الفترة الماضية ما لا يقل عن 5000 جندي.

ويقول البيان، إن التعزيزات التركية الضخمة لم تأتي إلى سوريا، لمراقبة خفض التصعيد، وضمان أمن وسلم المدنيين الذين هُجر منهم مئات الآلاف، بل يبدو أنها لتنفيذ اتفاقيات تركية – روسية فيما يتعلق بطرق، أوتوستراد دمشق – حلب الدولي وأوتوستراد حلب – اللاذقية.

وانتشرت القوات التركية في نقاط جديدة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر طلائع البعث، في المسطومة ومنطقة الإسكان العسكري في محيط مدينة إدلب، حسبما ذكر المرصد.