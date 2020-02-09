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اعتقال رجل هدد باغتيال الرئيس الأمريكي بسكين

10:49 م الأحد 09 فبراير 2020
اعتقال رجل هدد باغتيال الرئيس الأمريكي بسكين

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الأمن الأمريكية، رجلًا يحمل سكينًا خارج البيت الأبيض، بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة - في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد - أن روجر هيدجبث البالغ من العمر 25 عامًا تم اعتقاله بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي، مشيرًا إلى أنه اقترب من ضابط في الخدمة السرية كان يقوم بدورية خارج البيت الأبيض، وقال إنه كان هناك "لاغتيال" الرئيس دونالد ترامب، مضيفًا "لدي سكين لأفعل ذلك" .

وعثرت الشرطة على سكين بحوزة المتهم وكان أيضًا لديه حزام مسدس فارغ.

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