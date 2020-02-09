أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

المتحدث السابق باسم "طالبان" يفر من الاحتجاز ويهرب إلى تركيا

10:47 م الأحد 09 فبراير 2020
المتحدث السابق باسم "طالبان" يفر من الاحتجاز ويهرب إلى تركيا

عناصر حركة طالبان

إسلام آباد - (أ ش أ):

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن العضو البارز في حركة "طالبان" باكستان والمتحدث السابق باسمها، إحسان الله إحسان، تمكن من الفرار من الاحتجاز بعد أكثر من عامين على استسلامه للسلطات.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن بث إحسان الله إحسان رسالة صوتية، قال فيها إنه فر من الاحتجاز وهو الآن في تركيا.. وفقا للقناة.

واستسلم إحسان للسلطات في 2017 وبعد ذلك أجرى مقابلات للتلفزيون الباكستاني، وهو ما أغضب العديد في البلاد الذين يعتقدون أن السلطات تتهاون معه بعد سنوات من مشاركته في تزعم التمرد الدامي لحركة "طالبان"، غير أن مسؤولي الأمن الباكستانيين أكدوا أنه قدم معلومات استخبارية قيمة في الحرب ضد المتشددين.

وتواجه باكستان تمردا منذ أكثر من عقد، أسفر عن مقتل آلاف من المدنيين وأفراد الأمن في هجمات متطرفة.

هذا المحتوى من

حركة طالبان تركيا أفغانستان إحسان الله إحسان

الخبر التالى:

رئيس جنوب أفريقيا ينتقد صفقة القرن ويصفها بـ"الفصل العنصري"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان