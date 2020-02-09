المتحدث السابق باسم "طالبان" يفر من الاحتجاز ويهرب إلى تركيا

إسلام آباد - (أ ش أ):

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن العضو البارز في حركة "طالبان" باكستان والمتحدث السابق باسمها، إحسان الله إحسان، تمكن من الفرار من الاحتجاز بعد أكثر من عامين على استسلامه للسلطات.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن بث إحسان الله إحسان رسالة صوتية، قال فيها إنه فر من الاحتجاز وهو الآن في تركيا.. وفقا للقناة.

واستسلم إحسان للسلطات في 2017 وبعد ذلك أجرى مقابلات للتلفزيون الباكستاني، وهو ما أغضب العديد في البلاد الذين يعتقدون أن السلطات تتهاون معه بعد سنوات من مشاركته في تزعم التمرد الدامي لحركة "طالبان"، غير أن مسؤولي الأمن الباكستانيين أكدوا أنه قدم معلومات استخبارية قيمة في الحرب ضد المتشددين.

وتواجه باكستان تمردا منذ أكثر من عقد، أسفر عن مقتل آلاف من المدنيين وأفراد الأمن في هجمات متطرفة.