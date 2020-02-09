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مصادر بالأمم المتحدة: تركيا نقل 3000 سوري للقتال في ليبيا

05:59 م الأحد 09 فبراير 2020
مصادر بالأمم المتحدة: تركيا نقل 3000 سوري للقتال في ليبيا

أرشيفية

وكالات:

أكدت مصادر في الأمم المتحدة، أنه تم نشر 3 آلاف عنصر من المقاتلين السوريين في المناطق التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فايز السراج.

وأضافت المصارد، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن "هناك معلومات بشأن قيام طيران عسكري تركي بنقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب إلى اسطنبول ومن ثم إلى ليبيا".

وتابعت "فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية بليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف.

وقالت البعثة الأممية، إن الطرفين الليبيين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها، وضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.

وأضافت أن هناك توافق في اجتماع جنيف على أهمية استمرار الهدنة في ليبيا وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.

وانطلقت الإثنين الماضي، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف، بمشاركة "خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط ممثلين عن الجيش".

يشار إلى أن اللجنة العسكرية "5+5" هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الامم المتحدة في العاصمة الالمانية يوم 19 يناير الماضي، كما أنها أحد المسارات الثلاث التي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

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