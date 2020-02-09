هبوط اضطراري لطائرة أردنية في الكويت بسبب خلل فني

وكالات:

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأردنية، وذلك بسبب خلل فني.

وأضافت الإدارة، في بيان اليوم الأحد، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن برج المراقبة تلقى بلاغًا عن وجود خلل فني في طائرة، طالبت بالهبوط في مطار الكويت الدولي.

وأوضح البيان أن الطيران المدني اتخذ الإجراءات اللازمة، حيث هبطت الطائرة بسلام في أرض المطار.