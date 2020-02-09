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الصين: علاقتنا مع أفريقيا تمر بأفضل مرحلة في التاريخ

03:55 م الأحد 09 فبراير 2020
الصين: علاقتنا مع أفريقيا تمر بأفضل مرحلة في التاريخ

الرئيس الصيني

بكين - أ ش أ

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن العلاقات الصينية الأفريقية تمر الآن بأفضل مرحلة في التاريخ، وإن الإنجازات التي تحققت في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي "فوكاك" ضخت قوة دافعة جديدة لتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.

وأضاف بينج –في برقية تهنئة اليوم الأحد إلى القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا- أن بناء مجتمع المصير المشترك للشعبين الصيني والأفريقي يناسب مصالحهما المشتركة في وجه التغيرات غير المسبوقة في المئة سنة الماضية في العالم.

وأكد بينج أهمية مواصلة الصين لجهودها في تطبيق نتائج قمة بكين بصورة شاملة، للإسراع في بناء "الحزام والطريق" بجهود مشتركة من الجانبين، وتقديم مساهمة أكبر في تحقيق نهضة قارة أفريقيا مع جلب الفوائد للشعبين الصيني والأفريقي بصورة أفضل.

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الرئيس الصيني الصين العلاقات الصينية الأفريقية منتدى التعاون الصيني الأفريقي

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