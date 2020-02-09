مقتل وإصابة 6 جنود إثر انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان الباكستاني

إسلام آباد - أ ش أ

أعلن مسئول محلي في إقليم "بلوشستان" الباكستاني مقتل جندي وإصابة خمسة أخرين اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة بالقرب من سيارة تابعة للقوات شبة العسكرية.

وقال عظيم جان ضمر، نائب شرطة مفتش مقاطعة "هارناي" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الجنود كانوا يقومون بدورية بالقرب من مناجم للفحم، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث، إلا أن غالبا ما تشن الجماعات البلوشية الانفصالية مثل هذه الهجمات ضد قوات الأمن.

يذكر أن جنديين اثنين لقيا حتفهما كما أصيب 12 أخرون الشهر الماضي إثر انفجار قنبلة استهدفت سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان"، وأعلنت جماعة "حزب الأحرار"، المتفرعة من حركة "طالبان" باكستان، مسئوليتها عن هذا الحادث.