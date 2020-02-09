نتنياهو يهدد بضرب قطاع غزة

وكالات:

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، مع استمرار التوتر الأمني وإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، "لن أفصل كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا نستعد لشن حملة على قطاع غزة"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وبشأن "صفقة القرن"، قال نتنياهو بشأن الجدل الدائر في أوساط الأحزاب اليمينية حول ضرورة تقديم خطة إقرار السيادة للحكومة الاسرائيلية للتصويت عليها، قال "إنه سيتم دفع هذه العملية للحكومة عندما تكتمل".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة، وحين يتم الانتهاء من ذلك، سيتم تقديمها للحكومة الاسرائيلية للموافقة عليها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تمنح إسرائيل حق السيادة وتعترف بذلك وهذا هو الشيء المهم حاليا، كما قال.

وأعرب عن أمله في أن يتم تحقيق ذلك قريبا، مشيرا إلى أنه لن يتم المجازفة بأي خطوة قبل أن يتم الانتهاء من العملية بشكل كامل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.