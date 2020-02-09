"الملك سلمان للإغاثة" يوزع حقائب شتوية في باكستان ومهام إسعافية في لبنان

كتب – يوسف عفيفي:

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 500 حقيبة شتوية في مديرية استور بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، و350 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.750 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، و1.000 حقيبة شتوية في مديرية زهوب بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 20 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية ودعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين التي تقدمها المملكة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين عبر المركز، للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.