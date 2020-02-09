من قمة "إسكات البنادق".. فلسطين تدعو أفريقيا لتأكيد رفضها لصفقة القرن

القاهرة- وكالات:

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن بلاده تلتزم بالحل السياسي على أساس المرجعيات الدولية، داعيا الدول الأفريقية لتأكيد رفضها لصفقة القرن وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضاف في كلمته نيابة عن الرئيسي الفلسطيني محمود عباس، خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ33، الأحد: "فلسطين تلتزم بالحل السياسي على أساس المرجعيات الدولية، ولكن هذه الخطة (صفقة القرن) تريد شرعنة الأمر الواقع، وإلغاء تسمية هذا الوضع باسمه الحقيقي، الاحتلال العسكري، المخالف للقوانين والمرجعيات الدولية".

كما دعا اشتية، الدول الأفريقية إلى تأكيد رفضها لهذه الخطة، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، معربا عن أمله باستمرار التعاون الإفريقي في قضايا التنمية.

وتابع: "انعقاد القمة تحت شعار (إسكات البنادق لتهيئة الظروف لتنمية إفريقيا)، حيوي ويتعدى حدود إفريقيا لمناطق أخرى في العالم، لا سيما فلسطين، التي تسعى إلى إسكات بنادق الاحتلال صوب شعبنا الفلسطيني"، وفق قناة روسيا اليوم بالعربية.

وثمن اشتية مواقف دول الاتحاد الأفريقي وتعاونها مع فلسطين خلال ترؤسها مجموعة (77+ الصين)، ما كان له الأثر في تحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن فلسطين تتطلع إلى استمرار العلاقات الإيجابية مع إفريقيا.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقية، متمنيا لدولة جنوب أفريقيا بالتوفيق في رئاسة الاتحاد لهذا العام.

وانطلقت أعمال القمة الأفريقية الـ33 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا". وسلّم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال القمة.