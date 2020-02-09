إسبانيا: إصابة مواطن بريطاني بفيروس "كورونا" في جزيرة "مايوركا"

مدريد - أ ش أ

أعلن المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا، اليوم الأحد، إصابة مواطن بريطاني بفيروس "كورونا" المستجد في جزيرة "مايوركا" الإسبانية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن نتائج الاختبارات التي أُجرت لثلاثة بريطانيين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى "سون إبيسيس" الجامعي في مدينة "بالما دي مايوركا" عاصمة جزيرة "مايوركا" مؤخرًا جاءت سلبية لفيروس "كورونا".

تأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من وصول آخر رحلة جوية كانت مخصصة لإجلاء المواطنين البريطانيين من مدينة "ووهان" الصينية -التي يتفشى فيها فيروس "كورونا"- إلى المملكة المتحدة.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).