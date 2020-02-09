من أديس أبابا.. المفوضية الأفريقية تؤكد على "الحل السياسي" في ليبيا

القاهرة- وكالات:

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في افتتاح القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على "ضرورة الحل السياسي في ليبيا".

ودعا رئيس المفوضية، الولايات المتحدة إلى رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وشدد فكي على أن "القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى الحرية"، مشيرا إلى أن "التوترات في القارة الأفريقية تؤثر على الدول الأعضاء"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وفيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، أكّد فكي أنها "لن تساهم في حل الصراع الفسلطيني الإسرائيلي".

وحول فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 800 شخص في الصين في غضون شهرين، أبدى رئيس المفوضية "تضامن القارة الأفريقية مع الصين".

كما أعرب فكي عن "القلق من تحول الشباب نحو التطرف".

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رئاسة الاتحاد الأفريقي للرئيس سيريل رامابوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا.

انطلقت أعمال القمة الأفريقية الـ33، الأحد، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا"، بمشاركة أفريقية ودولية واسعة.

تركز القمة على ملفات عدة أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" في أفريقيا وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في أفريقيا.