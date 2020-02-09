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العراق: مقتل متظاهر واختطاف آخر في محافظتي كربلاء والنجف

10:18 ص الأحد 09 فبراير 2020
العراق: مقتل متظاهر واختطاف آخر في محافظتي كربلاء والنجف

المظاهرات الاحتجاجية في العراق

كربلاء (العراق)- (د ب أ):

أفاد شهود عيان، الأحد، بمقتل متظاهر متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاضطرابات التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية الأسبوع الماضي في مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد).

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المتظاهر مشتاق علي توفي في أحد مستشفيات محافظة كربلاء متأثرا بجروح كان أصيب بها في ساحة التربية يوم الخميس الماضي خلال مصادمات شهدتها الساحة، وسيتم إجراء مراسم تشييع له ظهر اليوم".

على صعيد آخر، قال متظاهرون إن الناشط محمد العيساوي اختُطف في محافظة النجف من قبل جماعة مجهولة، ولم يعرف مصيره.

وتشهد ساحات التظاهر في كربلاء والنجف اليوم الأحد تدفق المئات من طلبة الكليات والمعاهد والمدارس لدعم مطالب المتظاهرين في تشكيل حكومة جديدة وإبعاد الجماعات المخربة التي تعمل على فض المظاهرات الاحتجاجية بالقوة.

وتفرض القوات الأمنية طوقا أمنيا وانتشارا لحماية ساحات التظاهر في محافظتي كربلاء والنجف من أية احتكاك بين المتظاهرين السلميين والمخربين.

بغداد المظاهرات الاحتجاجية العراق كربلاء النجف

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