أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

رئيس الحكومة المغربية يترأس وفد بلاده للمشاركة فى القمة الأفريقية العادية بأديس آبابا

09:14 ص الأحد 09 فبراير 2020
رئيس الحكومة المغربية يترأس وفد بلاده للمشاركة فى القمة الأفريقية العادية بأديس آبابا

سعد الدين العثمانى

الرباط - (أ ش أ):

يترأس سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية وفد بلاده بتكليف من الملك محمد السادس للمشاركة فى الدورة ال 33 للقمة الأفريقية العادية بالعاصمة الأثيوبية أديس آبابا اليوم الأحد.

وتأتى هذه الدورة التى تعقد على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والحكومات تحت شعار "إسكات البنادق:خلق الظروف المواتية لتنمية إفريقيا".

هذا المحتوى من

سعد الدين العثمانى القمة الأفريقية العادية أديس آبابا الحكومة المغربية

الخبر التالى:

بريطانيا تنهي عملية إجلاء مواطنيها من مدينة "ووهان" الصينية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان