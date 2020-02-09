رئيس الحكومة المغربية يترأس وفد بلاده للمشاركة فى القمة الأفريقية العادية بأديس آبابا

الأحد 09 فبراير 2020

09:14 ص الأحد 09 فبراير 2020

الرباط - (أ ش أ):

يترأس سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية وفد بلاده بتكليف من الملك محمد السادس للمشاركة فى الدورة ال 33 للقمة الأفريقية العادية بالعاصمة الأثيوبية أديس آبابا اليوم الأحد.

وتأتى هذه الدورة التى تعقد على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والحكومات تحت شعار "إسكات البنادق:خلق الظروف المواتية لتنمية إفريقيا".