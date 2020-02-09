أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في سنغافورة إلى 40 حالة

07:44 ص الأحد 09 فبراير 2020
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في سنغافورة إلى 40 حالة

أرشيفية

سنغافورة - (أ ش أ):

أعلنت سنغافورة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 40 حالة، وذلك عقب تسجيل وزراة الصحة 7 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إن معظم الحالات مستقرة وبعضها يشهد تحسنا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أربع حالات ترقد في وضع حرج بوحدة العناية المركزة.

وتتراوح أعمار المصابين السبع بالفيروس الجديد بين 36 و64 عاما، ولا يوجد لدى أي منهم سجل سفر حديث إلى البر الرئيسي للصين.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

هذا المحتوى من

فيروس كورونا سنغافورة وزراة الصحة

الخبر التالى:

الشرطة المجرية تفكك شبكة تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان