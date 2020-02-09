القادة الأفارقة يبحثون الأمن خلال قمة الاتحاد الإفريقي باديس أبابا

أديس أبابا - (د ب أ):

يشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وستشهد القمة انتقال رئاسة المجموعة من مصر إلى جنوب أفريقيا.

وتنعقد القمة التي تستمر ليومين تحت شعار "إسكات الأسلحة"، والذي يعكس أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063. وتهدف الخطة، التي انطلقت عام 2013، إلى تحويل الدول الأفريقية خلال 50 عامًا وإرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.