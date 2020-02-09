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تايلاند.. انتهاء أزمة المركز التجاري بمقتل الجندي مطلق النار

06:59 ص الأحد 09 فبراير 2020
تايلاند.. انتهاء أزمة المركز التجاري بمقتل الجندي مطلق النار

الشرطة التايلاندية

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الأحد أن قوات الأمن قتلت داخل مركز تجاري الجندي الذي نفذ عملية قتل عشوائي جماعية في تايلاند، ما تسبب في مقتل 20 شخصا وإصابة عشرات أخرين.

وقال قائد الشرطة تشاكثيب تشيجيندا للصحفيين في ناخون راتشاسيما شمال شرقي العاصمة بانكوك في وقت مبكر اليوم الأحد "لقد انتهى الأمر الآن".

وأكد المتحدث باسم الشرطة كريزانا باتاناكرون في بيان أن المهاجم قتل بالرصاص في مركز تجاري كان يتحصن فيه.

وتم الإعلان عن هوية القاتل بأنه العريف جاكرابانث توما البالغ من العمر 32 عامًا. وذكرت تقارير أنه قتل قائده بالرصاص قبل أن يسرق أسلحة ثقيلة وعربة همفي عسكرية من قاعدة عسكرية ويدخل في حالة هياج للقتل.

وأطلق الجندي النار ما أسفر عن قتل العشرات من الناس أثناء فراره، بما في ذلك اشخاص في معبد بوذي. ثم توجه إلى مركز تجاري في ناخون راتشاسيما، شمال شرقي العاصمة بانكوك.

وتردد إن مطلق النار، الذي نشر أجزاء من عملية القتل على وسائل التواصل الاجتماعي، كان لديه خلاف مع قائده على المال.

الشرطة التايلاندية حادث اطلاق نار أزمة المركز التجاري

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