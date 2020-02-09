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ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الصين إلى اكثر من 37 ألف شخص

03:25 ص الأحد 09 فبراير 2020
ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الصين إلى اكثر من 37 ألف شخص

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين اليوم الأحد إلى 37 ألفا و 198 شخصا.

وذكرت السلطات الصينية أن من الحالات المصابة هناك 6 آلاف و188 شخصا حالتهم حرجة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

كما أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد وفاة 811 شخصا بسبب فيروس كورونا في الصين وحدها، وذلك بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 813 شخصا .

فيروس كورونا الصين السلطات الصينية
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