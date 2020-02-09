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وفيات كورونا ترتفع إلى 805 وتتجاوز وفيات سارس

01:21 ص الأحد 09 فبراير 2020
وفيات كورونا ترتفع إلى 805 وتتجاوز وفيات سارس

وفيات كورونا ترتفع إلى 805 وتتجاوز وفيات سارس

بكين - (د ب أ):

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في اقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس سارس الذي انتشر بين عامي 2002 و2003 كان قد تسبب في وفاة 774 شخصا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بسارس في الصين.

فيروس كورونا فيروس سارس حالات وفيات

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