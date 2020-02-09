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بايدن يسخر من قلة خبرة بوتيجيج ليدعم حملته للترشح للرئاسة

12:04 ص الأحد 09 فبراير 2020
بايدن يسخر من قلة خبرة بوتيجيج ليدعم حملته للترشح للرئاسة

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

صعّد نائب الرئيس السابق جو بايدن، انتقاداته لمنافسه بيت بوتيجيج، اليوم السبت، في محاولة لإنقاذ حملته الرئاسية بعد أن حصل على أصوات أقل بكثير من العمدة السابق في نتائج المؤتمر الحزبي في أيوا.

وسخر بايدن من بوتيجيج في إعلان عبر الإنترنت بسبب قلة خبرته النسبية من خلال مقارنة إنجازاته كنائب للرئيس بمنصب بوتيجيج كعمدة لبلدة ساوث بيند التي يقطنها حوالي 100 ألف شخص بولاية إنديانا.

وجاء في الإعلان أنه بينما ساعد بايدن 77 عامًا الرئيس السابق باراك أوباما على إصدار تشريع يمنح الرعاية الصحية لـ 20 مليون شخص، كان بوتيج 38 عامًا، يقوم بتركيب مصابيح زخرفية على الجسور.

وتبرز موسيقى درامية الأجزاء التي يظهر فيها بايدن في الفيديو، ويرافق ظهور بوتيجيج لحن سخيف.

وقال كريس ميهر المتحدث باسم حملة بوتيجيج ردا على ذلك، إن "قرار بايدن بنشر هذا الإعلان يكشف موقعه حاليا في هذا السباق أكثر مما يتعلق بمنظور بيت كعمدة ومحارب سابق".

وكشف بوتيجيج، الذي يمثل الجناح المعتدل للحزب الديمقراطي، الغموض النسبي عنه ليصبح أول مرشح مثلي بشكل علني يتنافس على ترشيح حزب كبير للرئاسة.

جو بايدن واشنطن ولاية إنديانا بيت بوتيجيج

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