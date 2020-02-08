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المرصد: فصائل موالية لأنقرة تشن حملة مداهمة وتعتقل 30 مواطنًا شمال حلب

11:59 م السبت 08 فبراير 2020
المرصد: فصائل موالية لأنقرة تشن حملة مداهمة وتعتقل 30 مواطنًا شمال حلب

الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين

وكالات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم السبت، حملة اعتقال وتفتيش جديدة من قبل الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين وناحية بلبل واعتقل نحو 30 مواطنًا سوريًا، حيث اعتقلوا 3 أشخاص من قرية هيامو، كما فتشوا منازل في قرية معراته وتم اقتياد المعتقلين إلى سجون تلك الفصائل، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمرصد.

وأفادت مصادر موثوقة، أن مسلحين من جماعة "السلطان مُراد" اقتحموا قرية سيمالكا التابعة لناحية معبطلي في ريف مدينة عفرين، ونفذوا حملة دهم لمنازل المدنيين اعتقلوا خلالها مواطنتين اثنتين من أهالي القرية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، الجدير بالذكر أن زوجيهما جرى اعتقالهم من قبل مسلحي الجماعة، في وقت سابق ولا يزالون يقبعون في سجون الفصيل.

مدينة عفرين المرصد السوري لحقوق الإنسان سوريا

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