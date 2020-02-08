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إجلاء آخر مجموعة من الرهائن داخل مركز تجاري في تايلاند

11:36 م السبت 08 فبراير 2020
إجلاء آخر مجموعة من الرهائن داخل مركز تجاري في تايلاند

الشرطة اثناء هجوم تايلاند

وكالات

أجلت السلطات في تايلاند، آخر مجموعة من الناس من مركز تجاري في شمال شرق تايلاند، عقب مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا بين مدنيين وعسكريين، وفرار منفذ الهجوم، بعد احتجاز عددًا من الرهائن لساعات داخل المركز التجاري، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام محلية.

وأوردت قناة تلفزيونية محلية أن منفذ الهجوم، الذي تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن تمكن من الفرار. وبحسب قناة "تهاي رات تي في"، فإن الجندي اشتبك مع أفراد القوات الأمنية الخاصة في موقع سيارات متعدد الطوابق، ثم أطلق الرصاص على أسطوانة غاز في الموقع، الأمر الذي تسبب باندلاع حريق، ثم لاذ بالفرار.

وأوردت القناة أنه، "بحسب المعلومات الأولية، فإن أحد عناصر القوات الخاصة قتل وأصيب آخر بجروح أثناء مغادرة الجاني مبنى المركز التجاري".

ولا يزال مجهولا مصير الجندي الذي أطلق النار في وحدته العسكرية أولا، ثم قرب المركز التجاري، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية عن فرار منفذ المجزرة.

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