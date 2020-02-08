سفارة الإمارات: مواطنونا بخير ولا إصابات في هجوم تايلاند

وكالات

دعت سفارة الإمارات العربية المتحدة، في تايلاند، مواطنيها في منطقة كوارت للبقاء في سكنهم والتواصل مع البعثة، بعدما أطلق مسلح النار على مركز تجاري وسط المدينة، وقتل 20 شخصًا على الأقل، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت السفارة الإماراتية، في بيان لها مساء السبت، إن جميع مواطنيها في تايلاند، بخير ولم يتعرض أحد لأذى خلال الهجوم الذي حدث في مركز تجاري وسط تايلاند.

وهاجم مسلح اليوم السبت، مركزًا تجاريًا وسط بانكون في تايلاند، وقتل ما لا يقل عن 20 مدنيًا وعسكريًا، واحتجز عشرات الرهائن، فيما نجحت السلطات في إجلاء بعض الرهائن والمصابين، وتتعامل حاليًا مع الموقف.

وتنتشر سيارات الإسعاف وقوات الأمن المدعومين بقوات مكافحة الشغب، بمحيط المركز التجاري، فيما يسمع دوي إطلاق نار داخل المركز بين الحين والآخر.