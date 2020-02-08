تركيا ترسل مئات المركبات العسكرية إلى إدلب السورية

وكالات:

قال شهود إن تركيا أرسلت مئات المركبات العسكرية اليوم السبت إلى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا وذلك بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على مدينة استراتيجية قريبة من عاصمة المحافظة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ويأتي الانتشار العسكري التركي الجديد مع اجتماع مسؤولين من تركيا وروسيا في أنقرة لبحث القتال في آخر معقل كبير للمعارضة السورية. وتدعم أنقرة وموسكو الطرفين المتناحرين في الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ نحو تسعة أعوام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد قبل أيام بطرد القوات السورية من إدلب ما لم تنسحب بنهاية هذا الشهر.

وتدعم تركيا بعض فصائل المعارضة السورية وتحظى قوات الحكومة السورية بدعم روسيا وإيران.

ورغم زيادة التعزيزات العسكرية التركية، واصلت قوات الحكومة السورية تقدمها وحاصرت عددا من نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة حول "منطقة خفض التصعيد" التي اتفقت عليها مع موسكو وطهران في عام 2017.

وقُتل ثمانية جنود أتراك يوم الاثنين في قصف لقوات الحكومة السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية "نقاط المراقبة الخاصة بنا في إدلب ستستمر في القيام بواجباتها المعتادة وهي قادرة على حماية نفسها"، مضيفة أنها سترد على أي هجوم جديد "بأقسى وسيلة وبما يتماشى مع الحق الشرعي في الدفاع".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي مقره بريطانيا إن 430 مركبة عسكرية تركية دخلت إدلب في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف المرصد أن القوات التركية شرعت في إقامة نقطة جديدة في منطقة المسطومة عند المدخل الجنوبي لمدينة إدلب.