فيروس كورونا يجبر متظاهري هونج كونج على وقف الاحتجاجات

هونج كونج - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن المخاوف المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا أجبرت المتظاهرين على وقف الاحتجاجات في هونج كونج.

ونقلت الوكالة عن الناشط البارز، فنتوس لاو، الذي نظم بعضا من أضخم المظاهرات المناهضة للحكومة: "لا يمكن أن نفصل الاحتجاجات عن الوباء إنهما في نفس الاتجاه".

ورغم ذلك، قال لاو إن هذا المرض يعد بمثابة جبهة جديدة في الكفاح من أجل الديمقراطية.

وأضاف لاو الذى يقوم بتوزيع الكمامات الطبية الواقية من الفيروسات مجانا على المارة : "المعركة ضد الفيروس ساعدتنا في رؤية عجز الحكومة وإخفاقات نظامنا".

وأوضح أن الإحباط إزاء تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية العامة ستمد حركة الاحتجاج بمزيد من الدعم بعد أن تنحسر حالة الذعر من فيروس كورونا .

وانطلقت الاحتجاجات في هونج كونج في يونيو من العام الماضي رفضا لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، واستمرت الاحتجاجات رغم إلغاء مشروع القانون.