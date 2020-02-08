فتح مسارات توصيل المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق

الخرطوم - أ ش أ

أعلن العميد موسى عمر أحمد، رئيس اللجنة الفنية المشتركة لفتح المسارات الإنسانية من جانب الحكومة السودانية، عن الشروع في فتح المسارات بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب السودان)، تنفيذا للإتفاق الإطاري الذي وقع بجوبا في 17 ديسمبر الماضي، بين الحكومة و"الحركة الشعبية شمال _ جناح مالك عقار"، لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال العميد ركن موسى، إن وفدا من اللجنة شرع في عملية فتح الممرات الإنسانية أمام المساعدات، مشيرا إلى أن ذلك الأمر البداية الحقيقية والخطوة الأولى نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقتين.

وأكد السعي الدؤوب لاستكمال عملية السلام وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وحمايتها حتى تقوم بدورها في توصيل المساعدات لمواطني المنطقتين وبقية الولايات المستهدفة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية ستقوم بزيارة خلال الأسبوع المقبل للمنطقتين للوقوف على الترتيبات الجارية.