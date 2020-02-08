السيسي: نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة

وكالات:

حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار الليبي.

وأكد الرئيس السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية، أن التوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه.

وقال الرئيس السيسي، إنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.