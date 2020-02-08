إطلاق نار بمركز تسوق في تايلاند والشرطة تؤكد سقوط ضحايا

بانكوك - (د ب أ):

ذكرت الشرطة التايلاندية أن شخصا فتح النار بشكل عشوائي في مركز تسوق، اليوم السبت، مخلفا العديد من القتلى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل كريسانا باتاناشارون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه تأكد وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل ولم يتم القبض على مطلق النار بعد.

ووقع الحادث في مركز تسوق كبير على بعد نحو 260 كيلومترا شمال شرق بانكوك،في إقليم ناكون راتشاسيما.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل الإعلام التايلاندية أن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأن المهاجم جندي.

وتقول التقارير إن الجندي قتل قائد وحدته في الهجوم وكذلك جنود آخرين ومواطنين.

وأضافت التقارير أن رجال شرطة لقوا حتفهم جراء طلقات نارية من بندقية آلية فيما فر المهاجم من الموقع في سيارة هامفي عسكرية.

ونشر المنفذ الإخباري التايلاندي "ماتيشون" منشورات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل مركز التسوق قالوا فيها إنهم مختبئون بسبب اطلاق النار المتواصل .