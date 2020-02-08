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وزير الخارجية الإيراني يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في طهران

03:41 م السبت 08 فبراير 2020
وزير الخارجية الإيراني يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في طهران

محمد جواد ظريف

طهران - أ ش أ

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون آخر تطورات الوضع في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية عن ظريف تأكيده على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن في الحل السياسي..معلنا استعداد إيران الكامل للتعاون ضمن إطار احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي السورية.

ومن جانبه..عرض بيدرسون رؤيته حول الحل السياسي وقضايا أخرى وبحث مع ظريف مستجدات الأزمة في سوريا.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي محادثات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية.

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محمد جواد ظريف سوريا طهران وزارة الخارجية الإيرانية أزمة سوريا

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