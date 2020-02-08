مواقف غريبة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في أيوا

أيوا- (أ ف ب):

تخللت الحملة الانتخابية داخل الحزب الديموقراطي الأمريكي في ولاية أيوا مواقف غريبة، من قبلة عائلية سببت احراجا للمرشح جو بايدن، مروراً بعملية اتخاذ قرارات بالقرعة، وتلقي المرشح أندرو يانغ دعما "إلهيا".

قبلة مزعجة

شوهد جو بايدن (77 عاما) وهو يقبل حفيدته فينيغان بايدن من فمها أثناء مهرجان في انتخابات أيوا التمهيدية.

وفينيغان (19 عاما) هي ابنة هانتر بايدن، نجل المرشح للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديموقراطي.

وسواء كانت القبلة طوعية أم لا، خلفت الصورة ردود فعل قوية على موقع "تويتر"، واعتبر عدد من المعلقين أن ما حصل "مزعج".

ولم يساعد ذلك التصرف جو بايدن الذي عدّ الخاسر الأكبر في انتخابات ولاية أيوا، فلم يحصل فيها سوى على نسبة 15,8 بالمئة من الأصوات، خلف بيت بوتيدجيدج وبيرني ساندرز واليزابيت وارن.

دعم إلهي

أعلن حساب ساخر على "تويتر" يحمل اسم "الله" ويتابعه أكثر من 6 ملايين شخص، دعمه للمرشح الديموقراطي أندرو يانغ. ونشر الحساب تغريدة جاء فيها "فاجئي العالم، أيوا" مع وسم #يانغ2020.

ولم ينل يانغ، رغم هذا الدعم، سوى 1 بالمئة من الأصوات.

اختيار بالقرعة

خلال الفوضى التي سادت الانتخابات التمهيدية في أيوا بسبب التشويش الذي طرأ على التطبيق الهاتفي الخاص بالحزب، تم اختيار المندوبين أحيانا بالقرعة باستخدام العملات المعدنية.

ونشر الصحافي جون بامبل مساء الاثنين مقطع فيديو على "تويتر" من تجمع انتخابي تساوت فيه أصوات بيت بوتيدجيدج واليزابيت وارن، ما اضطر المشرفين لاستعمال قطعة معدنية في قرعة لاختيار من الفائز.

نصائح بايدن السينمائية

يعرف جو بايدن بمعاناته الطويلة من التلعثم عند الحديث، وهو يحب تقديم المشورة للناس الذين يعانون من نفس المشكلة في النطق.

وكشف بايدن أنه يتجنب التلعثم باستخدام الطريقة المتبعة في فيلم "خطاب الملك" الذي اخرجه توم هوبر ولعب فيه الممثل كولين فيرث دور البطولة.

وقال المرشح الديموقراطي لتلفزيون "سي ان ان" الاربعاء إنه "يجب أن تقطّعها (الجمل) لأنك تصير متوترا جدا".

كما كشف انه يتواصل مع 15 شخصا يعانون من المشكلة نفسها ليشجعهم.