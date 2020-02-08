فيديو- رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي "صفقة القرن" بالقمامة

القاهرة- (وكالات):

في إشارة رمزية إلى رفض "صفقة القرن"، رمى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وثائق "صفقة القرن" في سلة المهملات أمام اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطارئ وسط تصفيق الحضور، حسبما نقلت صحيفة الراي الكويتية.

وقال الغانم خلال كلمته في الاجتماع إن "الفلسطيني الذي تراهنون على يأسه وضعفه ما زال في رباط ونضال، والعربي الذي تراهنون على خذلانه ولا مبالاته هو كائن مسكون بالرفض ومغمور بالغضب، والمسلمون عاطفة جارفة ووجدان لا يموت والأحرار في كل العالم لا يرضون بالحيف".

وتابع حاملاً نص "صفقة القرن" في يده، "المكان المناسب والحقيقي لها هو سلة المهملات ومزبلة التاريخ".

ونشر حساب مجلس الأمة على تويتر مقطع الفيديو وعلق عليه: "في إشارة رمزية لرفض صفقة القرن، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يرمي بوثائق صفقة القرن في سلة المهملات أمام اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطاريء وسط تصفيق الحضور #صفقة_القرن".

في إشارة رمزية لرفض صفقة القرن ،، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يرمي بوثائق صفقة القرن في سلة المهملات أمام اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطاريء وسط تصفيق الحضور #صفقة_القرن pic.twitter.com/MzK2M0mCld — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) February 8, 2020

بحث الغانم مع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، سبل تكثيف الجهود واتخاذ خطوات عملية بشأن الكثير من الملفات والقضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكان الطراونة، وهو رئيس الاتحاد البرلماني العربي، دعا إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود العربية لتشكيل موقف مشترك ضد "صفقة القرن".

وقال الطراونة في كلمة له خلال انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ الـ30 للاتحاد البرلماني العربي في عمان: "لا يوجد حل قابل للحياة دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس .. الموقف الملكي (الأردني) ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس".