كورونا يجبر شركات الطيران على الانسحاب من معرض في سنغافورة

سنغافورة- (د ب أ):

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن المزيد من شركات الطيران الدولية انسحبت من معرض سنغافورة للطيران، حيث يتزايد القلق بشأن تفشي فيروس كورونا.

وكان منظمو الحدث، الذي وصف بأنه أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سيمضون قدما كما تقرر في إجراءات فحص صحي إضافية وإجراءات تنظيف لتقليص المخاطر.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض الذي يستمر أسبوعا في 11 فبراير ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة الشركات التى قررت الانسحاب من المعرض: "بومبارديير" وسي إيه إي" و"دي هافيلاند إيركرافت" الكندية و"جلفستريم ايروسبيس " وتكسترون افييشن" وفايكينج إير ليميتد".

وكانت سنغافورة قد رفعت أمس الجمعة مستوى التعامل مع المرض إلى المستوى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى، وهو نفس المستوى الذي تم استخدامه خلال وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

يشار إلى أن سنغافورة أكدت إصابة 30 شخصا بفيروس كورونا، ووضعت أكثر من 400 شخص قيد الحجر الصحي.