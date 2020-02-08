صورة عودة ترامب للبيت الأبيض تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة- (وكالات):

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير فيها بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، وعلقوا عليها بطريقة ساخرة، بعد أن كشفت الرياح التي حركت شعره عن وجود خطوطة ملونة ومثيرة للاستغراب في وجهه.

أثار التباين الكبير في لون وجه الرئيس الأمريكي استغراب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورجح البعض أن تكون نتيجة لمزج المكياج بطريقة سيئة.

وتساءل آخرون ما إذا كانت الصورة معدّلة بتقنية فوتوشوب أو غيرها من البرامج التكنولوجية الأخرى.

التقطت الصورة، أمس الجمعة، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عقب انتهاء رحلته إلى تشارلوت، بولاية نورث كارولينا.

وفي سياق آخر، أقال الرئيس الأمريكي، الجمعة، بعد يومين على تبرئته في مجلس الشيوخ من التّهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه، سفيراً وضابطاً في الجيش أدليا بشهادتين اعتبرتا أساسيتين في بناء القرار الاتّهامي ضدّه، في خطوة وضعها خصوم الرئيس الجمهوري في خانة "الانتقام".

وبعد ساعات على طرد اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان من البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي، بحسب ما أعلن محاميه، أقال ترامب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوربي غوردون سوندلاند، بحسب ما أعلن الأخير.

ونقلت وسائل إعلام عدة، بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن سوندلاند قوله في بيان "لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".

وأتى بيان السفير بعيد إعلان ديفيد بريسمان، محامي اللفتانت كولونيل في الجيش الأمريكي الكسندر فيندمان، أنّ موكّله طرد من عمله في البيت الأبيض.