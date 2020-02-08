الإمارات تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اليوم السبت، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بأعراض فيروس كورونا المتحور الجديد.

ويصل بذلك إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات إلى سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن المصابين من الصين والفلبين، وهما تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة.

وشددت الوزارة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.

وتابع البيان: تعمل الوزارة، بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين بالدولة.